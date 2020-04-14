أحمد موسى: الإرهابي محمد شومان ترك عائلته وهرب إلى تركيا

صرح الإعلامي أحمد موسى، بأن الإرهابي محمد شومان، باع كل ممتلكاته وأنضم إلى الجماعة الإرهابية في تركيا بعدما ترك عائلته وابنته.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسؤولتي، والمذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، بأن أسرة شومان وابنته تنصلت منه، وجماعة الإخوان جندت شومان وهو في حالة نفسية صعبة بسبب مشكلات مع أسرته.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الإرهابي الهارب وجدي العربي تولى عملية تجنيد

شومان الذي هرب إلى السودان ثم انتقل إلى تركيا، مردفا أن محمد شومان أصبح منفلت ومتشددًا وسلفي جهادي وليس لديه مانع في مسك السلاح وقتل الأبرياء.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، قائلًا: كل الأعمال التي قدمها كانت فاشلة ولم يتذكر المشاهدين له سوى إعلان عن الضرائب، أنت يا شومان عارف عملت أيه وبنتك رفضت

تتكلم عنها بس انا عارفها.

يذكر ان الفنان محمد شومان، كان قد إنضم إلى صفوف جماعة الإخوان وقنواتهم الإرهابية في تركيا، بعد هروبه من مصر للذهاب إلى تركيا والمشاركة مع مذيعوا القنوات الإرهابية والإنضمام إلى صفوفهم، وذلك من أجل الحصول على الأموال من خلال الدعم الذى تقدمه جماعة الإخوان، رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد مبارك، وشارك في حملات دعائية ضد الإخوان من قبل، إضافة إلى تحوله إلى اداة تستخدمها الإخوان فى التحريض ضد الدولة المصرية عبر شاشات الجماعة الإرهابية.