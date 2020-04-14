لجين تتبرأ من والدها الهارب محمد شومان

صرحت لجين ابنة الفنان السابق والهارب حاليًا، محمد شومان، بأنها تتبرأ من المدعو محمد شومان، وجاء ذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعربت لجين عن كرها لهذا الهارب، قائلة: اضطريت آسفة اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوي منها أن ناس قليلة جدًا اللي تعرف أنك بابايا .. فعلًا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف.

وبدأت البطلة لجين حديثها قائلة: أنا لجين شومان إبنة محمد شومان اللي أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللى بيموتوا بالبطئ .. وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أى شروط .. الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة

.. واحنا مالناش صلة بيك .. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك اللي بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللي أمه ربته.

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وأضافت لوجين، قائلة: لو عاوز تعمل صورة الأب، اللى هو عاوز ينقذ أولاده .. انزل وواجه ده بنفسك .. بس ماتبقاش قاعد فى بلد تانية وتتكلم باسمنا .. حاولنا نشيل اسمه .. ونرفع قضايا بس ماعرفناش وبنوجه رسالة للسلطات .. لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده .. خليكوا معانا .. احنا بنحاول .. وأرجوك ماتتكلمش بلسانا .. وماطلعش بيانات

.. أنت بتعمل ده بس علشانك .. بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا .. مش عارفة أقولك إيه الحقيقة .. أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطئ، ووجوده أذى لينا .. أحنا موجودين هنا بإرادتنا .. مافيش أذى من الدولة علينا .. وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا .. أحنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك.

يذكر أن الفنان محمد شومان، كان قد إنضم إلى صفوف جماعة الإخوان وقنواتهم الإرهابية في تركيا، بعد هروبه من مصر للذهاب إلى تركيا والمشاركة مع مذيعوا القنوات الإرهابية والإنضمام إلى صفوفهم، وذلك من أجل الحصول على الأموال من خلال الدعم الذى تقدمه جماعة الإخوان، رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد مبارك، وشارك في حملات دعائية ضد الإخوان من قبل، إضافة إلى تحوله إلى اداة تستخدمها الإخوان فى التحريض ضد الدولة المصرية عبر شاشات الجماعة الإرهابية.