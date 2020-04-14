بعد تصريحات شومان الكاذبة.. لجين شومان : لم نتعرض لأي ضغط وسجلت الفيديومن بيتي

كشفت نجلة الممثل الهارب لجين محمد شومان، عن سبب تسجيلها فيديو تتبرأ فيه من والدها، مشيرة إلى أنها مرت بظروف صعبة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"و المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أسرتها انفصلت عن والدها قبل سفره وهروبه للخارج.



واستنكرت نجلة الممثل الهارب محمد شومان، أن يتحدث والدها بلسانهم وهم لم يطلبون منه شئ ويكذب عليهم مضيفة أنهم لا يتعرضون لأي مضايقات حسبما يشيع والدها.



وأكدت أنها تبرأت بكل ما يربطها به منذ 5 سنوات

ولم يعد غير الأسم الذي يسبب لهم العديد من المشاكل ويدفعوا ثمنه ويؤذيهم.



وأشارت إلى أن إنها سجلت الفيديو أثناء المذاكرة بمنزلها، مشيرة إلى أن الفيديو تم باتفاق جميع أفراد أسرتها.

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وقالت لجين أنها تريد مساعدة الدولة في تخليصها بكل صلة تربطها به، حتى الاسم في البطاقة الذي اجبرت عليه عندما لم تكن تملك من أمرها شئ وعندما شبت وبات لها حرية الاختيار اختارت الانفصال عنه.



ولفت إلى أن سلوكياته غير متوقعة ولا تعرف توجهه ولم يترك مساحة لأسرته لالتماس الاعذار له ولا تريد معرفة سبب تصرفاته، مردفة بعرف أخباره من الأشخاص الغريبة.

يذكر ان الفنان محمد شومان، كان قد إنضم إلى صفوف جماعة الإخوان وقنواتهم الإرهابية في تركيا، بعد هروبه من مصر للذهاب إلى تركيا والمشاركة مع مذيعوا القنوات الإرهابية والإنضمام إلى صفوفهم، وذلك من أجل الحصول على الأموال من خلال الدعم الذى تقدمه جماعة الإخوان، رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد مبارك، وشارك في حملات دعائية ضد الإخوان من قبل، إضافة إلى تحوله إلى اداة تستخدمها الإخوان فى التحريض ضد الدولة المصرية عبر شاشات الجماعة الإرهابية.