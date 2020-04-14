فيديو .. طليقة محمد شومان : كومبارس فاشل وبيستغل اسم مصر للتربح

صرحت شيرين هلال، طليقة الفنان محمد شومان، إن طليقها يستغل اسم مصر الكبير للتربح من خلال ظهوره على قنوات فضائية تبث من تركيا وموالية لجماعة الإخوان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي"،

والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن زواجها من محمد شومان كان فاشلاً وإن الطلاق تم منذ 30 عاما، بالإضافة إلى عدم وجود أي صلة بين نجلها أحمد وبين والده محمد شومان.

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وقالت طليقة شومان خلال المداخلة :"شومان كومبارس فاشل، وهو كان عايز يجاهد زمان في أفغانستان، وهو شخص اتكالي والخير اللي عايش فيه دلوقتي من كلامه عن مصر الكبيرة، وإحنا عايشين على أرض مصر بكرامة، وفي يوم من الأيام حيبقى ضايع ومش هيلاقي بلد تستقبله".