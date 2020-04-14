محفوظ يقاوم الكورونا من المنزل بـ "عزل إنساني"

طرح مطرب الراب الشاب محفوظ أغنية جديدة بعنوان "عزل إنساني"، وحرص محفوظ من خلال هذه الأغنية علي توجيه رسالة هامة للشباب المعترضين علي فرض حظر التجول ورغبتهم في التجمعات مرة أخري، دون وضع الاعتبار إلي إنتشار فيروس أخري، دون وضع الاعتبار إلي إنتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية . ومن ناحيته أكد محفوظ في تصريحات خاصة أن الأغنية خرجت للنور بعد تجربة شخصية له مع عائلته خلال فترة حظر التجول، وانه اتفق مع المخرج وسام المدني وقاما بتصوير الأغنية داخل منزله وتسجيلها داخل أستوديو الصوت الخاص به، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين من متابعيه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب . للنور بعد تجربة شخصية له مع عائلته خلال فترة حظر التجول، وانه اتفق مع المخرج وسام المدني وقاما بتصوير الأغنية داخل منزله وتسجيلها داخل أستوديو الصوت الخاص به، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين من متابعيه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

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