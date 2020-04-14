أوبريت أنت أقوى .. يجمع لأول مرة بين الكينج ونجم الجيل

كشفت مصادر مقربة عن أول تعاون بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وذلك من خلال أوبريت غنائي ضخم، ومن المقرر طرحه نهاية

الأسبوع، ومن المرجح أن يكون يومي الخميس أو الجمعة.

ويضم أوبريت أنت أقوى باقة لامعة من نجوم

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الفن، وهم: محمد منير وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد، كارول سماحة، وائل الجسار.

يذكر أن أوبريت أنت أقوى كلمات دكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والأوبريت من إخراج طارق العريان.