أوبريت أنت أقوى .. يجمع لأول مرة بين الكينج ونجم الجيل

كشفت مصادر مقربة عن أول تعاون بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وذلك من خلال أوبريت غنائي ضخم، ومن المقرر طرحه نهايةالأسبوع، ومن المرجح أن يكون يومي الخميس أو الجمعة.
ويضم أوبريت أنت أقوى باقة لامعة من نجوم
يذكر أن أوبريت أنت أقوى كلمات دكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والأوبريت من إخراج طارق العريان.
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