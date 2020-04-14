ميرنا وليد - بيروت - كشفت ستيلا موريس شريكة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أن لديها طفلين معه أثناء إقامته داخل السفارة الإكوادورية في لندن.
ووجهت ستيلا البالغة 37 سنة، وهي محامية سويدية عاشت لـ 20 عاماً في المملكة المتحدة ، نداء من أجل والد طفليها الصغيرين ، غابرييل ثلاثة أعوام، وماكس ويبلغ من العمر عاماً واحداً من أجل الإفراج عنه، وقالت إن هناك مخاوف حقيقية بشأن صحة أسانج في ظل تفشي فيروس كورونا ولأنه يعاني من مشاكل في الرئتين وكذلك مشاكل نفسية بسبب العيش في عزلة لفترة طويلة من الزمن.
وتم سحب أسانج قسرا من السفارة واعتقل في أبريل من العام الماضي ، بعد أن ألغت الإكوادور حقه في اللجوء السياسي ودعت ضباط شرطة متروبوليتان لسوقه.
وكان مؤسس موقع ويكيليكس يعيش في السفارة منذ ما يقرب من سبع سنوات. وقد تم احتجازه منذ ذلك الحين في سجن بلمارش في لندن ، حيث يقضي عقوبة سجن لمدة 50 أسبوعًا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وهو ينتظر جلسة تسليم المجرمين في 18 مايو نيابة عن الولايات المتحدة ، حيث هو مطلوب للاستجواب حول أنشطة ويكيليكس ويواجه على الأرجح اتهامات بالتجسس.(ترجمة الفن)
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يهدد حياة جوليان أسانج في السجن وأم طفليه تطالب بالإفراج عنه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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