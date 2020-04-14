فيروس كورونا يهدد حياة جوليان أسانج في السجن وأم طفليه تطالب بالإفراج عنه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​ستيلا موريس​ شريكة مؤسس ويكيليكس ​جوليان أسانج​ أن لديها طفلين معه أثناء إقامته داخل السفارة الإكوادورية في لندن.

ووجهت ستيلا البالغة 37 سنة، وهي محامية سويدية عاشت لـ 20 عاماً في المملكة المتحدة ، نداء من أجل والد طفليها الصغيرين ، غابرييل ثلاثة أعوام، وماكس ويبلغ من العمر عاماً واحداً من أجل الإفراج عنه، وقالت إن هناك مخاوف حقيقية بشأن صحة أسانج في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ ولأنه يعاني من مشاكل في الرئتين وكذلك مشاكل نفسية بسبب العيش في عزلة لفترة طويلة من الزمن.

وتم سحب أسانج قسرا من السفارة واعتقل في أبريل من العام الماضي ، بعد أن ألغت الإكوادور حقه في اللجوء السياسي ودعت ضباط شرطة متروبوليتان لسوقه.

وكان ​مؤسس موقع ويكيليكس​ يعيش في السفارة منذ ما يقرب من سبع سنوات. وقد تم احتجازه منذ ذلك الحين في سجن بلمارش في لندن ، حيث يقضي عقوبة سجن لمدة 50 أسبوعًا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وهو ينتظر جلسة تسليم المجرمين في 18 مايو نيابة عن الولايات المتحدة ، حيث هو مطلوب للاستجواب حول أنشطة ويكيليكس ويواجه على الأرجح اتهامات بالتجسس.(ترجمة الفن)