ميرنا وليد - بيروت - يقضي العديد من الفنانين والممثلين أوقاتا طويلة في الحجر المنزلي ويبتدع كل واحد منهم طريقة للترفيه عن نفسه وعن جمهوره لتمضية الوقت ولإشاعة المرح والتسلية، في ظل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تميّت الفنانة الأردنية ​دانا حمدان​ عن غيرها من الفنانات بموهبة التقليد التي أجادتها بشكل كبير وهو ما يجمع عليه جمهورها، واختارت أن تنشر مقاطع فيديو بشكل متكرر عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقلد من خلالها نجوماً عبر برنامج تيك توك، وكان آخر هذه الشخصيات، أم محمود التي لعبت دورها الممثلة السورية ​سامية الجزائري​ في مسلسل جميل وهناء وعيلة خمس نجوم، فنشرت مقطع فيديو يظهرها وقد تحكمت بملامح وجهها لتجيد تقليدها، وقد نالت العديد من التعليقات المشيدة.

هذا وكانت دانا قلدت أيضاً الممثلة المصرية الراحلة هند رستم في أحد أدورها، وكذلك شويكار، وسعاد حسني وغيرهن.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد طرافة دانا حمدان وهي تقلد سامية الجزائري بشخصية أم محمود-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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