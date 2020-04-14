سيلينا غوميز بمقابلة حول صحتها وألبومها وحياتها لمجلة Interview-بالصورة

- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - فتحت المغنية الأميركية الشهيرة سيلينا غوميز قلبها لـ إيمي شومر في مقابلة جديدة لـمجلة Interview إنترفيو في عددها الصادر اليوم الإثنين في 13 نيسان/أبريل، وتحدثت سيلينا حول استعادة الروايات عن حياتها من وسائل الإعلام وحول صحتها والعديد من الأمور الأخرى.
وقالت سيلينا :"أخبرت النجمة شومر عن التدقيق المستمر الذي تعرضت له خلال مسيرتها المهنية: "لم تكن نيتي أبدا أن أصبح محط الأنظار أبداً وعندما حدثت الأمور بهذه الطريقة ، خرجت عن نطاق السيطرة، وبعد ذلك كنت أقول ،" انتظر ، لا شيء من هذا صحيح".
"الطريقة التي حاولت بها وسائل الإعلام أحيانًا تفسير الأشياء جعلت الأمر يبدو سيئًا حقًا ، في حين أنه في الواقع لا يوجد شيء خاطئ في الحقيقة إنني بحاجة إلى الابتعاد أو أنني وقعت في الحب. كان علي أن أبدأ بالانفتاح لأن الناس كانوا يسلبون روايتي ، وكان ذلك يقتلني. أنا صغيرة جدًا وسأستمر في التغيير ، ولا يحق لأحد أن يخبرني كيف تسير حياتي".
خلال اللقاء الصحفي، ألمحت غوميز إلى استخدام شهرتها للتحدث عن الصحة العقلية والبدنية. وقالت: "لقد مررت بالكثير من المشاكل الصحية، وأعلم أنه يمكنني الوصول إلى الأشخاص الذين يمرون بأمور مخيفة بالمثل - زرع الأعضاء ، أو الذين يخضعون لغسيل الكلى ، أو يذهبون للعلاج". "إن جزءًا كبيرًا من سبب امتلاكي لمنصة هو مساعدة الناس. لهذا أعتقد أنني بخير مع كمية التفاعل أعني ، أنا لست بخير حقًا مع ذلك - لكنني سأقول أنني كذلك لأنه يستحق ذلك. أعلم أنني أجعل شخصًا ما في مكان ما يشعر بالارتياح ، أو أشعره بأنني أسمعه وأفهمه وهذا يستحق ذلك بالنسبة لي ".
وتحدثت النجمة أيضًا عن عملية صناعة وطرح أحدث ألبوم لها ، نادر ، بدءًا من الأغنية الرئيسية - و أغنية غوميز الأولى على Hot 100 - "Lose You To Love Me". وكشفت "لقد كتبته في بداية العام الماضي ، وكنت قد خرجت للتو من العلاج". "لقد كانت لحظة عندما عدت وقلت ،" أنا على استعداد للذهاب إلى الاستوديو مع أشخاص أثق بهم وبدء العمل على الأغاني. " كان هناك جو حولي حيث كان الناس سعداء للغاية ، لأنه كان الأمر كما لو كنت سأكون نفسي أخيراً، لكنني لم أرها بالضرورة بهذه الطريقة في ذلك الوقت. عندما كتبت الأغنية ، كنت في الأساس أقول أنني بحاجة إلى الغوص للعمق لفهم أنه كان هناك هذا الحجاب الضخم يغطي وجهي ".(ترجمة الفن)
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز بمقابلة حول صحتها وألبومها وحياتها لمجلة Interview-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.