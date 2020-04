سيلينا غوميز بمقابلة حول صحتها وألبومها وحياتها لمجلة Interview-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فتحت المغنية الأميركية الشهيرة ​سيلينا غوميز​ قلبها لـ إيمي شومر في مقابلة جديدة لـمجلة Interview إنترفيو في عددها الصادر اليوم الإثنين في 13 نيسان/أبريل، وتحدثت سيلينا حول استعادة الروايات عن حياتها من وسائل الإعلام وحول صحتها والعديد من الأمور الأخرى.

وقالت سيلينا :"أخبرت النجمة شومر عن التدقيق المستمر الذي تعرضت له خلال مسيرتها المهنية: "لم تكن نيتي أبدا أن أصبح محط الأنظار أبداً وعندما حدثت الأمور بهذه الطريقة ، خرجت عن نطاق السيطرة، وبعد ذلك كنت أقول ،" انتظر ، لا شيء من هذا صحيح".

"الطريقة التي حاولت بها وسائل الإعلام أحيانًا تفسير الأشياء جعلت الأمر يبدو سيئًا حقًا ، في حين أنه في الواقع لا يوجد شيء خاطئ في الحقيقة إنني بحاجة إلى الابتعاد أو أنني وقعت في الحب. كان علي أن أبدأ بالانفتاح لأن الناس كانوا يسلبون روايتي ، وكان ذلك يقتلني. أنا صغيرة جدًا وسأستمر في التغيير ، ولا يحق لأحد أن يخبرني كيف تسير حياتي".

خلال اللقاء الصحفي، ألمحت غوميز إلى استخدام شهرتها للتحدث عن الصحة العقلية والبدنية. وقالت: "لقد مررت بالكثير من المشاكل الصحية، وأعلم أنه يمكنني الوصول إلى الأشخاص الذين يمرون بأمور مخيفة بالمثل - زرع الأعضاء ، أو الذين يخضعون لغسيل الكلى ، أو يذهبون للعلاج". "إن جزءًا كبيرًا من سبب امتلاكي لمنصة هو مساعدة الناس. لهذا أعتقد أنني بخير مع كمية التفاعل أعني ، أنا لست بخير حقًا مع ذلك - لكنني سأقول أنني كذلك لأنه يستحق ذلك. أعلم أنني أجعل شخصًا ما في مكان ما يشعر بالارتياح ، أو أشعره بأنني أسمعه وأفهمه وهذا يستحق ذلك بالنسبة لي ".

وتحدثت النجمة أيضًا عن عملية صناعة وطرح أحدث ألبوم لها ، نادر ، بدءًا من الأغنية الرئيسية - و أغنية غوميز الأولى على Hot 100 - "Lose You To Love Me". وكشفت "لقد كتبته في بداية العام الماضي ، وكنت قد خرجت للتو من العلاج". "لقد كانت لحظة عندما عدت وقلت ،" أنا على استعداد للذهاب إلى الاستوديو مع أشخاص أثق بهم وبدء العمل على الأغاني. " كان هناك جو حولي حيث كان الناس سعداء للغاية ، لأنه كان الأمر كما لو كنت سأكون نفسي أخيراً، لكنني لم أرها بالضرورة بهذه الطريقة في ذلك الوقت. عندما كتبت الأغنية ، كنت في الأساس أقول أنني بحاجة إلى الغوص للعمق لفهم أنه كان هناك هذا الحجاب الضخم يغطي وجهي ".(ترجمة الفن)