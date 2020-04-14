ميرنا وليد - بيروت - استفتت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ جمهورها حول أي أغنية من أغنياتها القديمة يفضلون وخيّرتهم بين أربعة أغنيات وهي :"دلعونا، الليالي، بيلبقلك، عينيك كدابين"، وحتى اللحظة جاءت النتائج دلعونا 26.3% الليالي 26.8% بيلبقلك 9.9% عينيك كدابين 36.9% ويتبقى 23 ساعة لانتهاء التصويت وحسم الأغنية المفضلة من الجمهور.

هذا وكانت نوال الزغبي والفنانة اللبنانية ​إليسا​ أعادتا متابعة بعضهما عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتطويا خلافاً قديماً وتتصالحا بكل محبة.

إشارة إلى أن نوال الزغبي وقتها في الحجر المنزلي إلتزاماً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في البلاد وتنشر صوراً لها من البيت وهي تقوم بعدة نشاطات، كالرياضة والطبخ وحتى التقاط صور لها ومشاركتها مع المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تستفتي جمهورها حول أغنيتهم المفضلة وتطوي الخلاف مع إليسا-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.