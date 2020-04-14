هكذا احتفل وسام حنا بعيد ميلاده من الحجر المنزلي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حلت مناسبة عيد ميلاد الفنان اللبناني ​وسام حنا​ هذا العام في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لتلزمه بالبقاء في بيته والالتزام بالحجر المنزلي حرصاً منه على سلامته وسلامة محبيه ومحيطه.

ونشر حنا مقطع فيديو يظهره وهو يقوم بمكالمة هاتفية على طريقة الفيديو مع أصدقائه خلال إطفائه لشمعة عيد ميلاده التي توسطت قالب حلوى صغير موضوعاً على طاولة عليها بعض الزينة ويحيط به بالونات ملونة نظراً لعدم وجود مدعوين واضطراره للاحتفال وحيداً، وعلق وسام على الفيديو :"لما يكون عيد ميلادك ب نيسان و بنص عزّ الكورونا هيك بتحتفل فيه"

لكن يظهر من المقطع المصور أن أحداً كان يقوم بالتصوير ، وفيما بدا وسام في البداية يحمل بيده اليمنى كلبه، إلا أنه عاد وأنزله على الأرض وبدأ بالغناء مع أصدقائه "هابي بيرثداي تو يو".

وعبر وسام عن سعادته وامتنانه لكل من تمنى له عيد ميلاد سعيد عبر نشره صورة له أرفقها بتعليق جاء فيه :"شكراً لمحبتكن و معايداتكن .و أنشالله السنة الجاية منعيّد بطريقة أفضل".

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