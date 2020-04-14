كلوي كارداشيان تحتفل مع تريستان تومبسون بعيد ميلاد ابنتهما..وهل عادا حبيبين؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثناء الحجر المنزلي وسط انتشار الكورونا ومع وجود مناسبة خاصة جمعت بينهما، قرر ​تريستان تومبسون​ حبيب نجمة تلفزيون الواقع السابق ​كلوي كارداشيان​ البقاء في منزل كلوي الكائن في لوس أنجلوس.

واحتفلت كلوي بعيد ميلاد ابنتها ترو True التي بلغت عامها الثاني برفقة تومبسون من دون حضور أي فرد آخر من أفراد عائلتها.

وأوضحت مصادر مقرَّبة أن الثنائي لن يسمحا بحضور أي فرد من العائلة للاحتفال بعيد الميلاد بطريقة مباشرة بينما سينضم إليهما عبر مكالمة جماعية من خلال الانترنت.

ولم يتأكد بعد إذا كانت كلوي تنوي مسامحة تومبسون على خيانته لها وعودتهما إلى بعضهما كحبيبين على الرغم من تواجده معها في المنزل الذي قد يكون بسبب أنه والد ابنتها، والأيام المقبلة كفيلة بأن تكشف الحقيقة.



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