تراند اليوم : شبكة OSN تُعزز باقتها من المحتوى المخصص لكافة أفراد العائلة

كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن فتح قناة OSN Kids لعملائها دون أيّ تكلفة إضافية. وأعربت الشبكة عن التزامها بتقديم ساعات طويلة من المحتوى الترفيهي العائلي ليستمتع به جميع أفراد الأسرة أثناء بقائهم في منازلهم وتزويدهم بباقة متنوعة من أربعين فيلماً رائعاً.

وتُقدم قناة OSN Kids، المتوفرة لدى كافة عملاء شبكة OSN، مزيجاً من المحتوى الحصري المناسب لكافة أفراد الأسرة من شركائها من شركات الإنتاج الرائدة من قبيل شركة والت ديزني. وللاطلاع على ما تضمه قناة OSN Kids، ما عليكم سوى الاسترخاء وضبط أجهزة التلفاز على القناة 15 للاستمتاع برصيد كبير من المحتوى الغني والمتنوع. وتتميّز القناة بتلبية أذواق الجميع من خلال ما تقدمه من ترفيه عائلي وبرامج تعليمية وغيرها من العروض التي تضمن تفاعل الأطفال أثناء بقائهم في المنزل. أمّا بالنسبة للعملاء السابقين ممّن ما زالو يحتفظون بأجهزة شبكة OSN، فما عليهم سوى توصيلها واختيار القمر الاصطناعي نايلسات والاستمتاع بالمحتوى المميز.

وفي سياق تعليقه، قال عماد مرقص، الرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى لدى شبكة OSN: “في إطار مساعينا لدعم الشريحة الأصغر سناً من جمهورنا، يسرنا للغاية أن نطرح قناة OSN Kids دون أن تترتب على عملائنا أي تكلفة إضافية. وتتميز القناة بمستويات الأمان العالية كما تُعتبر أيضاً مصدراً للترفيه والتعليم الموجه للأطفال من جميع الفئات العمرية. وبينما تُمضي العائلات في الوقت الراهن فترات أطول في المنزل، نأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تزويدهم بساعات من الترفيه ليستمتعوا به سوية”.

وتشمل قائمة أبرز الأفلام التي تعرضها القناة ما يلي:

Back to the Sea

Ploddy the Police Car

Operation Arctic

Nur And The Dragon Temple

Legen of the Sea

Victor and the Secret of Crocodile Mansion

Zodiac: The Race Begins

Pacific Pirares Bunny Tales

Help and Freedom

Ivan the Incredible

Mia and the Migoo

Kurt Turns Evil

Doctor Proctor Bubble in the Bathtub

Farm friends

The Emperor’s Secret

The Apple & The Worm

Marvin Airlines

The Blue Elephant 2

Cop Dog

Cher Ami

Catcher: Cat City 2

Ploddy the Police Car on the Case

Marco Macaco

Last Wizard

Ho Ho Animals

The Wish Fish

Twigson Ties The Knot

Memory Loss

Krazzy Planet

The Great Bear

Hocus Pocus Alfie Atkins

The Secret of Kells

The Wheelers

Honey Honey Bear

Bamse and the Thief City

Smitty

Black Sheep Smile

Amila’s Secret

Funny Little Cars

The Fairy Tales Tree

Boonie Bears & The Hunters

Micropolis

Quest for a Heart

Twigson In Trouble

Mamma Moo and the Crow