تراند اليوم : شبكة OSN تُعزز باقتها من المحتوى المخصص لكافة أفراد العائلة

كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن فتح قناة OSN Kids لعملائها دون أيّ تكلفة إضافية. وأعربت الشبكة عن التزامها بتقديم ساعات طويلة من المحتوى الترفيهي العائلي ليستمتع به جميع أفراد الأسرة أثناء بقائهم في منازلهم وتزويدهم بباقة متنوعة من أربعين فيلماً رائعاً.
وتُقدم قناة OSN Kids، المتوفرة لدى كافة عملاء شبكة OSN، مزيجاً من المحتوى الحصري المناسب لكافة أفراد الأسرة من شركائها من شركات الإنتاج الرائدة من قبيل شركة والت ديزني. وللاطلاع على ما تضمه قناة OSN Kids، ما عليكم سوى الاسترخاء وضبط أجهزة التلفاز على القناة 15 للاستمتاع برصيد كبير من المحتوى الغني والمتنوع. وتتميّز القناة بتلبية أذواق الجميع من خلال ما تقدمه من ترفيه عائلي وبرامج تعليمية وغيرها من العروض التي تضمن تفاعل الأطفال أثناء بقائهم في المنزل. أمّا بالنسبة للعملاء السابقين ممّن ما زالو يحتفظون بأجهزة شبكة OSN، فما عليهم سوى توصيلها واختيار القمر الاصطناعي نايلسات والاستمتاع بالمحتوى المميز.
وفي سياق تعليقه، قال عماد مرقص، الرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى لدى شبكة OSN: “في إطار مساعينا لدعم الشريحة الأصغر سناً من جمهورنا، يسرنا للغاية أن نطرح قناة OSN Kids دون أن تترتب على عملائنا أي تكلفة إضافية. وتتميز القناة بمستويات الأمان العالية كما تُعتبر أيضاً مصدراً للترفيه والتعليم الموجه للأطفال من جميع الفئات العمرية. وبينما تُمضي العائلات في الوقت الراهن فترات أطول في المنزل، نأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تزويدهم بساعات من الترفيه ليستمتعوا به سوية”.
وتشمل قائمة أبرز الأفلام التي تعرضها القناة ما يلي:
Back to the Sea
Ploddy the Police Car
Operation Arctic
Nur And The Dragon Temple
Legen of the Sea
Victor and the Secret of Crocodile Mansion
Zodiac: The Race Begins
Pacific Pirares Bunny Tales
Help and Freedom
Ivan the Incredible
Mia and the Migoo
Kurt Turns Evil
Doctor Proctor Bubble in the Bathtub
Farm friends
The Emperor’s Secret
The Apple & The Worm
Marvin Airlines
The Blue Elephant 2
Cop Dog
Cher Ami
Catcher: Cat City 2
Ploddy the Police Car on the Case
Marco Macaco
Last Wizard
Ho Ho Animals
The Wish Fish
Twigson Ties The Knot
Memory Loss
Krazzy Planet
The Great Bear
Hocus Pocus Alfie Atkins
The Secret of Kells
The Wheelers
Honey Honey Bear
Bamse and the Thief City
Smitty
Black Sheep Smile
Amila’s Secret
Funny Little Cars
The Fairy Tales Tree
Boonie Bears & The Hunters
Micropolis
Quest for a Heart
Twigson In Trouble
Mamma Moo and the Crow