تراند اليوم : ممنوع الضحك .. قناه نايل سينما تعلن خريطة رمضان بمسلسلات و افلام من القرن الماضي

أعلن المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن مجموعة قنوات «نايل سينما» ستعرض في رمضان المقبل عددًا من الأعمال المميزة من برامج ومسلسلات، التي تتناسب مع الشهر الكريم.

وأضاف «البهنسي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن «من بين خريطة برامج رمضان برنامج سينما أخرى، والذي يتناول مجموعة من الأفلام السينمائية، التي تم توظيف شهر رمضان في أحداثها، وكان له دور البطولة فيها، وتتناول الحلقات تحليلًا لاستخدام صناع السينما، لهذا الشهر الكريم، وطقوسه وآدابه في دراما الفيلم مثل أفلام عسل أسود… إكس لارج.. في بيتنا رجل.. البرنامج إعداد منى عمري.. محمود عبود.. تقديم رباب الشريف.. إخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي».

وأشار إلى أن «النجمة نيرمين الفقي في»كلوز أب«، والنجم محمد عز في»كلوز أب«، تقديم إنجي على وإعداد مروة حربي، وإخراج دعاء أحمد، كما يقدم برنامج أكشن في رمضان مجموعة من الحلقات الخاصة التي تتناول عدة موضوعات منها صناعة الأفلام الدينية.. مشوار وتاريخ ..وأيضًا مناقشة بملامح رجل الدين، كما قدمها صناع السينما من خلال المعالجات الفنية المختلفة».

كما ستعرض أفلام مميزة على شاشة «نايل سينما» خلال شهر رمضان منها: «هجرة الرسول، الرسالة، من عظماء الإسلام، السادات، العمر لحظة، بئر الخيانة، أيس كريم في جليم، يوم ما تقابلنا، سلام يا صاحبي، الحب الأول، ابن حميدو، صباح الخير يا زوجتى العزيزة، المراهقات، سلفنى ٣ جنيه، إسماعيل يس في السجن»، وباقة أخرى كبيرة متنوع.