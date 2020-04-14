تراند اليوم : محمد رمضان يصف احمد فهمي بـ” الكلب البلدي ” و يحذف الفيديو بعد الهجوم

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” وهو يقود سيارته الفيراري، ويركض خلفه كلب بلدي، وعلق عليه قائلًا: “الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك”.

وجاء ذلك المنشور عقب أزمته مع الفنان احمد فهمي، خاصة أن أحمد فهمي جسد بطولة فيلم بعنوان “كلب بلدي”، وبدأت الأزمة بينه وبين رمضان، عندما قال فهمي، في آخر لقاء تلفزيوني له انه يرفض التمثيل مع محمد رمضان ، و تم مسح الفيديو من حسابه الشخصي بعد الهجوم الكبير .

بينما قام رمضان، بنشر فيديو قديم لأحمد فهمي، وهو يشيد بأدائه التمثيلي، وقام بعمل منشن لأحمد فهمي المطرب، كي يقلل من قدر أحمد فهمي الممثل.

ومن ثم قام أحمد فهمي بنشر فيديو له وهو يلعب مع الكلاب، وعلق على الفيديو قائلًا:” معلش انا آسف مش هقدر أرد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير .. حبيبى”.