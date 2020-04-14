أخيرا .. علي غزلان يعترف بحبه لمنة عرفة بهذه الطريقة الغريبة

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اعترف علي غزلان بحبه للفنانة منة عرفة من خلال نشر صورة لهما سويا عبر حساب الرسمي على تطبيق انستقرام، ظهر فيها مع منة عرفة، والأخيرة تمسك بيده وتجري معه في مرح.
وعلق علي غزلان، على صورته مع منة عرفة، قائلًا: «My mine .. ملكي»، كأول اعتراف رسمي منه بحبه لها، بعد فترة من التحفظ على الحديث عن العلاقة ويعد تعبير علي غزلان سخرية منه على ما قالته حنين حسام احدى مشاهير السوشال ميديا وهو التعبير الذي لاقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت منة عرفة قد نشرت صورة لها بعد نقلها لاحدى مستشفيات التجمع الخامس وأكدت بعض المصادر المقربة منها أن حالة منة كانت حرجة حيث اصابها اعياء شديد اضطرها للكشف في الطواريء وتسائل البعض من محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت قد اصيبت بالكورونا لكن الطبيب المعالج لها نفى الأمر تماما مؤكدا أن الأعراض بعيدة تماما عن كورونا ولا علاقة لها من قريب او من بعيد.
يذكر أن منة عرفة شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية وهي في مرحلة الطفولة واكتشفها فنيا الفنان أحمد حلمي وقدمها معه في عدد من الأفلام بعدها شاركت عدد من النجوم أفلامهم منهم سامح حسين وحمادة هلال والفنان صلاح السعدني في بطولة مسلسل القاصرات وحققت نجاحا كبيرا جعلها تصبح واحدة من أبرز النجوم الشباب في الوطن العربي.
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