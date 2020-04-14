هل أجرت حلا شيحة عمليات تجميل فاشلة تسببت في تشويه ملامحها؟

انضمت الفنانة حلا شيحة إلى قائمة النجوم الذين يقدمون فيديوهات على تيك توك من خلال فيديو لها قلدت فيها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل لهفة حيث قدمت مشهد للهفة وهي تتحدث عن دور الرعاه في حياتها.

ولاحظ الكثيرون تغير ملامح حلا شيحة في الفيديو وتسائل البعض إن كانت قد أجرت أي عمليات تجميل مؤخرا تسببت في تشويه ملامحها بهذه الطريقة.

وأكد البعض أنها كانت أجمل قبل هذا التغيير في شكلها.

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وكانت الكثير من الشائعات قد ترددت مؤخرا بعد انتشار صور حديثة لحلا شيحة وهي ترتدي الحجاب بصحبة نجلها وكذلك صور لها وهي ترتدي الحجاب بصحبة عبير صبري وهنادي مهني وتسائل البعض ان كانت الفنانة الشابة قد ارتدت الحجاب مرة اخرى وعادت للتمثيل؟

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لكن مصادر أكدت ان الصورة التي تظهر فيها صحبة نجلها هي صورة قديمة لها قبل التخلي عن حجابها وكذلك الصورة التي تظهر فيها مع زميلاتها هي صورة حديثة بالفعل ولكنها من كواليس مسلسل دهب عيرة الذي تشارك في بطولته مع يسرا وعدد كبير من نجمات الفن ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وخاضت الفنانة حلا شيحة خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال الذي قامت ببطولته بجانب محمد رمضان وماجد المصري ومني عبدالغني وحسام داغر وأحمد صيام وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما وتعرضت حلا شيحة لانتقادات شديدة بسبب أدائها في العمل وطالبها الكثيرين بالحصول علي كورسات تمثيل جديدة وهذا ما قامت به بالفعل وتلقت كورسات تمثيل مع مروة جبريل، ومن المفترض أن تحسم مشاركتها من الموسم الرمضاني المقبل خلال الفترة المقبلة .

شاهدي الفيديو :