هل يمنع عرض مسلسل " إم هارون" لحياة الفهد MBC في رمضان؟



يتعرض مسلسل " ام هارون" الذي ستعرضه شبكة mbc (تأليف محمد وعلي شمس، إخراج محمد جمال العدل)، من بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد لهجوم عنيف في الكويت، الامر الذي دفع بوزارة الاعلام عدم اجازة عرضه، ما قد يؤثر على حظوظه في العرض في رمضانذ، رغم انه من الاعمال القليلة التي نجت من كورونا اذ ان تصوير انتهى منذ مدة طويلة.

المسلسل يتحدث عن حياة امرأة يهودية عاشت في الكويت خصوصاً، وعن اليهود في منطقة الخليج العربي.

ويشارك في التمثيل إلى جانب الفنانة الكويتية حياة الفهد، الفنان محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبد المحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي.

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وفي العمل، تؤدي الفنانة حياة الفهد دور يهودية كويتية، مستوحى من الداية " أم جان" وهي يهودية من أصول تركية تعلمت توليد الأطفال في العراق وعاشت في البحرين برفقة زوجها الهندي المسيحي وقد اكد مهاجمو العمل، انه سيركز على قضية اضطهاد اليهود من خلال التأكيد على مغالطات تاريخية، انه كان في الكويت ١٠٠ عائلة يهودية منذ ١٩٠٧ عاشوا منبوذين من القيادة والشعب لتجارتهم في الخمور حتى "طردوا" عام ١٩٤٧.

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وزارة الاعلام الكويتية رفضت اجازة نص " إم هارون" الذي تم تصوير مشاهده خارج دولة الكويت بعد أن كانت قد أجازته، ما اعتبره البعض رضوخاً للحملات المسبقة وخنقاً لحرية الإبداع.

كما شن الشيخ طارق الطواري هجوما على مسلسل «أم هارون» مؤكدا ان: لا الحكومة ولا الشعب الكويتي أضطهد فئة، ثم أن اليهود كانت لهم بيوتاً وسوقاً ومقبرة قبل هجرتهم لاسرائيل.

المخرج الكويتي محمد علوي، انتقد الحملة ضد العمل قبل عرضه، وكتب عبر حسابه على " تويتر" "‏لو دافعين فلوس للتسويق لمسلسلنا قبل عرضه ما انتشر بالطريقه هذي. شكرا على الاعلان المجاني وننطر ردودكم بعد عرض مسلسل ام هارون".

بدوره اعترض المحامي علي العريان على منع إجازة العمل والحكم عليه قبل عرضه وكتب "‏لا يمكن لكائن من كان أن يحرف التاريخ وينكر أن اليهود كانوا جزءا لا يتجزأ من سكان الكويت قديما وقد كتب الصحفي المبدع حمزة عليان في ذلك كتابا، ولذلك فعلى وزارة الإعلام أن تثبت للجمهور بأن مسلسل ‎أم هارون يتضمن دعاوى للتطبيع كمبرر لمنعه وإلا فإنها تكون قد حجبت عملا دراميا مفارقا".