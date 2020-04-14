معتصم النهار يتغزل بزوجته وبم شبهها؟ بالصورة

يجاهر الممثل السوري معتصم النهار بحبه الكبير لزوجته الممثلة السورية لين برنجكجي، ويحرص على نشر صورهما معاً في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي متغزلاً بها وبجمالها.

وعبّر الممثل الحائز على جائزة موريكس دور عن مكنونات نفسه، واختار أن يتغزل بزوجته عبر تعليق أرفقه بصورة جمعتهما سوياً في السيارة، وحرص على وضع إيموشن لقبلات حمراء على كامل وجهها، وكتب مستوحياً من كلمات أغنية بنت الجيران: «يا سكر انتي تشبهين القمر.. أحقاً أشبهك يا لوز».

وانهالت التعليقات من المتابعين الذين اعتبروا أن هذا الثنائي يليقان ببعضهما البعض من حيث الجمال والانسجام، وتمنوا لهما أن يعيشا حياة مليئة بالسعادة.

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