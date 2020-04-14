جورج وسوف يناشد متابعيه من داخل الحجر المنزلي.. فماذا طلب منهم؟

كان الفنان جورج وسوف حريصاً على التواصل مع جمهوره ومحبيه خصوصاً منذ دخوله إلى عالم مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه هذه المرة وبدافع الغيرة على صحتهم، شارك الوسوف مقطعاً مصوراً يظهره وهو يخاطب متابعيه ويطلب منهم البقاء في المنازل لوقاية أنفسهم وعائلاتهم ومحبيهم، وذلك خوفاً من تفشي فيروس كورونا، وقال وسوف في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، إنه منعزل عن العالم ببيته في قرية الكفرون التابعة لمدينة طرطوس الساحلية.

وخاطب متابعيه فقال: «انضبّوا بالبيت، لو سمحتوا، وإذا في شي ضروري مش ضروري تظهروا (تخرجون)، فيكم تجيبوه أونلاين، لإنه نحن صرنا في عصر الهاي كيك».

وأضاف ممازحاً: «وإذا ما بدكم تنضبّوا بالبيت، انضبّوا بالبيت».

وأوضح جورج وسوف، أن «الوضع كثير كثير صعب، هذا الفيروس خابط الكرة الأرضية، ونحن لازم نعرف إنه في الله، في رب يعبد، منّا قدّه».

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شاهدي الفيديو :