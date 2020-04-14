توم هانكس يروي تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا بالفيديو

حل الفنان توم هانكس ضيفاً على برنامج SNL في أول ظهور إعلامي له بعد شفائه من فيروس كورونا COVID-19.
وظهر توم هانكس في البرنامج ضيفاً عن بُعد في حلقة السبت 11 إبريل، وذلك في أولى حلقات البرنامج بعد توقف من منتصف مارس بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا في مدينة نيويورك.
كان هانكس من أوائل المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا COVID-19، ووثق حجره الصحي وتعافيه للمحبين، وبدأ حديثه قائلاً: «من الجيد أن أكون هنا، على الرغم من أنه من الغريب جداً أيضاً أن أكون هنا ضيفاً في SNL من المنزل».
وتابع: «الآن أنا وزوجتي بحالة جيدة، نحن على ما يرام، نحن مختبئون كما يجب أن نكون جميعاً، في الواقع، هذه هي المرة الأولى التي ارتدي فيها البدلة منذ 11 مارس، وأخلع السراويل الرياضية، وكان على زوجتي أن تساعدني في ارتدائها لأنني نسيت كيف تغلق الأزرار».
وأضاف: «إنه وقت غريب لمحاولة أن تكون مضحكاً».
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