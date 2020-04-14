تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز دون الصلاة عليها

شيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، حيث خرج الجثمان من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالقاهرة، وانتقلت أسرة الفقيدة إلى منطقة السادس من أكتوبر؛ لاستكمال مراسم الدفن، حيث لم تقم صلاة الجنازة على المتوفاة داخل المسجد؛ نظراً للقرارات الخاصة بحظر التجمعات.

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وحضر الجنازة عدد من الفنانين، منهم: محمد الشقنقيري، بوسي، إيمان العاصي، وإيهاب فهمي.. وحرص بعضهم على ارتداء الكمامات الطبية والقفازات؛ وذلك للوقاية فيروس كورونا.

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وكانت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز قد توفيت أمس الأحد، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض.

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