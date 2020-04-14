كريستين ستيوارت تحتفل بعيد ميلادها بطريقة جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعربت الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت عن سعادتها، لأنها احتفلت بعيد ميلادها أون لاين مع أصدقائها لأول مرة وأطفأت معهم شموعاً افتراضية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

نجمة أفلام “Twilight” قالت إن المشاعر الطيبة ليست مقصورة على الوجود والأقتراب، وكثرة الاتصال، لأنها تشعر بمحبة أصدقائها رغم التباعد المكاني وندرة التواصل بسبب الانشغال في العمل والحياة.

وكشفت المملة الشهيرة، أنها سعيدة لأنها أكملت عامها الـ30 وتشعر أن الأقدار هيأت لها الفرصة لتحقق أحلاماً كثيرة في سنوات قليلة، ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر أن أمامها الكثير لتحققه، سواء بوجود رجل بجانبها أم بمفردها.

وكانت ستيوارت قد ارتبطت بعلاقة حب مع زميلها في فيلم “Twilight” روبرت باتنسون عام 2009، قبل أن ينفصلا بعدها بأربع سنوات.

من جانب آخر، قالت ستيوارت: إنها سعيدة لأن فيلمها “Underwater” عرض في شهر يناير الماضي قبل تطبيق الحظر وإغلاق معظم دور السينما، منوهة بأنه حقق إيرادات جيدة.

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وكانت كريستين ستيوارت، قد حرصت علي حضور عرض فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم ” Seberg ”، مؤخرا، في استوديوهات أمازون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركزت عدسات المصورين عليها بمجرد وصولها لمكان العرض.

النجمة العالمية ظهرت، بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وفستان مفتوح من الصدر، وأنتقت ملابسها ذات اللون الوردي المزينة باللون الفضي من تصميم دار أزياء ” Chanel ” .

فيلم ” Seberg ” شارك كريستين ستيوارت في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم زازي بيتز و فانس فوجن و مارجاريت كويلي و روبين توماس و ستيفين روت ، و هو من إخراج بينديكت أندروز .

ومن جهة أخرى، أكدت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيورات، في تصريحات صحفية مؤخرا، أنها تتمني لعب دور بطل خارق مثلى الجنس فى أحد أفلام “عالم مارفل” الشهير.

النجمة العالمية كشفت فى مقابلة لها مع مجلة “فرايتي” الأمريكية، نشر موقع “سبوتنيك” جزء منها، أنه تم إبلاغها بإنه لولا تباهيها بعلاقتها المثلية، لحصلت على دور في فيلم من أفلام “مارفل”.

وقالت النجمة العالمية: قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل.