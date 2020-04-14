جورج كلوني يصمم منزل للترفية عن توأمة بـ90 ألف استرليني.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع جريدة الديلي ميل البريطانية أن النجم والممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين قاما بتصميم منزل صغير، يحاكي منزل العائلة وذلك بتكلفة ٩٠ ألف جنيه أسترليني.

النجم العالمي البالغ من العمر 58 عاما، صمم المنزل هو وزوجته لتوآمهما إيلا وألكسندر وهو منزل للعب ويتكون من طابقين ومطبخ وحمام يعملان بالكامل و استعانا بالمصممين باربرا بتلر و مايكل إس سميث وهو الذي أعاد تصميم المكتب البيضاوي خلال رئاسة باراك أوباما في عام 2010.

وعلى جانب أخر، أعلن النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، التبرع بأكثر من مليون دولار للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.

ومن المقرر أن يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء النجم العالمي في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، والمسنين، كما يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما وسوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.