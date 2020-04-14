كاتي بيري بإطلالة الأرنب في عيد الفصح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، حيث كشفت من خلالها كيف احتفلت بعيد الفصح لهذا العام.

جريدة الديلي ميل نشرت الصورة التي ظهرت بها كاتي بيري مرتدية لزي أرنب عيد الفصح، وكانت ظاهرة عليها آثار الحمل.

النجمة العالمية البالعة من العمر 35 عاما، تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم الكبير أورلاندو بلوم، الذي من المفترض أن يتزوج منها خلال عام 2020.

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وكانت الصورة التي نشرتها كتي بيري من داخل منزلها، الذي تقضي به حاليا ساعات العزل الذاتي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب أخر، كشفت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، و خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم، عن جنس مولودهما الأول الذي كشفوا عن انتظاره في بداية شهر مارس الماضي.

كاتي بيري، قد فاجأت مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، أنها ستكون أم لفتاة، حيث نشرت كاتي صورة لأورلاندو وعلي وجهه الكثير من فقاعات الصابون ذات اللون الوردي الفاتح وعلقت علي الصورة و كتبت: أنها فتاة .

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري، قد أعلنت عن حملها الأول من خطيبها أورلاندو بلوم بطريقة مختلفة، فكشفت عن حملها من خلال كليبها الجديد ” Never Worn White ” وظهرت ببطن منتفخ بسبب الحمل وهي مرتدية ملابس ذات تصميم مثير باللون الأبيض، و الكليب من إخراج J.A.C.K ومن إنتاج ماجي ماكلين، و حتي الآن وصلت نسبة مشاهدة كليب ” Never Worn White “علي موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” لأكثر من 25 مليون مشاهدة.