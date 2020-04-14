احتفال عائلي لجينيفر لوبيز بعيد الفصح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استغلت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، الحجر المنزلي، لتقيم أحتفال خاص ومختلف بعيد الفصح وأعياد الربيع، مع أبنائها الأربعة و صديقها اليكس رودريجز.

وقامت النجمة العالمية بتجهيز لعبة صيد البيض ” Egg Hunt الشهيرة لأطفالها، وفى النهاية أهدتهم جميعا هدايا عيد الفصح.

ومن جانبه نشر خطيب النجمة الشهيرة، أليكس رودريجز فيديو للإحتفال، عبر حسابه بموقع “أنستجرام”، معلقا عليه :”عيد فصح سعيد..مع كل شيء يحدث الآن ، شعرت بالارتياح للعودة إلى القليل من الحياة الطبيعية فى الاحتفال بعيد الفصح..وضعت جين معا لعبة Egg Hunt المدهشة التي يحبها الأطفال .. وحققت ايلا الفوز الكبير.

أليكس تابع قائلا :آمل أن يحظى الجميع بعيد الفصح أو الفصح بأمان وصحة. خصص وقتًا إضافيًا للاتصال بعزيز. كن قويا.

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وعلى جانب أخر، تمثل المطربة جينيفر لوبيز، واحدة من أهم نجمات العالم، على مستوى السينما و الغناء، وتأثرت للغاية بسبب فيروس كورونا، الذى يحتم عليها البقاء فى المنزل وتأجيل العديد من مشاريعها الغنائية.

رغم ذلك، النجمة العالمية ظهرت، مؤخرا، بروح إيجابية أثناء حديثها مع المذيعة الين، عبر يوتيوب، وذلك بعدما تطرقت إلى كيفية حياتها حالياً فى المنزل، وما الذى تفعله لتواجه فيروس كورونا والملل الذى سببه لكثيرين ممن ملوا من الجلوس في المنزل.

وبدأت جينيفر لوبيز، حديثها بالتأكيد على أن أى إنسان فى المنزل يعيش بصحة جيدة عليه أن يكون ممتن للغاية، وسعيد لأنه لم يتأثر سلباً بالمرض هو أو أحباءه، وبالتالى عليه أن يلزم المنزل.

وأضافت النجمة العالمية، البالغة من العمر 50 عاما، أن العمل من المنزل بالنسبة لها عبارة عن قراءة النصوص لمشاريع قادمة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع جديدة، إلى جانب التمرن وتعلم أساسيات رقص جديدة.