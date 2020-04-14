وفاة الفنان البريطانى تيم بروك تايلور متأثرا بكورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفى الفنان البريطانى والنجم الكوميدى تيم بروك تايلور، يوم الأحد 12 إبريل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”، عن عمر ناهز 79 عاما.

وبحسب حساب مسرح ShanklinT&CTrust عبر تويتر، قال: نشعر بالحزن الشديد لسماع أن تيم بروك تايلور، الممثل الكوميدى، قد توفى عن عمر يناهز 79 عامًا من هذا الفيروس الرهيب، تعازينا لعائلته وأصدقائه.

وكان الممثل الراحل عضوا فى فرقة The Goodies التى اشتهرت بعروضها الكوميدية فى سنوات السبعينات والثمانينات، وشارك فى العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته، وفقا لـRT، منها Must Be the Husband و His and Hers وMe and My Girl.

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وعلى جانب أخر،، غادر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، المستشفى ليواصل تعافيه فى المقر الريفى، وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فورى، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون سيكمل مرحلة التعافي من كورونا داخل مقر الحكومة.

وكان جونسون جدد شكره لموظفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى مستشفى سانت توماس فى وسط لندن، لإنقاذ حياته أثناء خضوعه للعلاج في العناية المركزة من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال بوريس جونسون وهو يصدر بيانًا قصيرًا وهو يواصل شفائه: “لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي “.