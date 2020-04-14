طرح البرومو الرسمي لأول عمل خيال علمي مصري ليوسف الشريف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة «سينرجي»، الفيديو الدعائي الرسمي «برومو» مسلسل «النهاية»، للنجم المصري يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم 2020.

وتدور أحداث العمل في إطار من الخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية مهندس لا يتكيف مع التكنولوجيا، وتحدث المفاجأة عندما يقابل شخص مستنسخ منه.

المسلسل الجديد من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، ومحمد لطفي، وأحمد وفيق، ومحمد محمود عبدالعزيز.

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والجدير بالذكر أن العمل يعد أول عمل فني مصري حيال علمي، وذلك بعد محاولات السينما والدراما المصرية لاقتحام عالم الخيال ‏العلمى.

وواجهت الإرهاصات الأولى لأعمال الخيال العملي فشلا ‏ولم تجد صدى لدى الجمهور، وربما تحمس أحد المخرجين للفكرة سرعان ما تراجع، ربما يرجع ذلك إلى التكلفة، ‏وهى المشكلة التى تخطاها صناع مسلسل “النهاية” بعد أن تولت ‏شركة سينرجى مهمة تمويل العمل إنتاجيًا وهى الشركة ‏الأضخم فى مصر والمنطقة ‏العربية.

والسبب الثانى ربما يعود إلى عدم تقبل ذوق ‏المشاهد المصرى وعقله أفكار الخيال العلمى ، ولكن ‏السبب الأخير غير منطقى حين نعلم أن المصريين يقبلون ‏على مشاهدة أفلام الخواجة الأمريكى التى لا يتقبلها عقل ‏ولا منطق، وأخيرا تحمس مخرج لهذا النوع من الدراما ‏مجازفة فإما أن تأخذه فى منطقة أخرى فنيا أو تؤذيه أكثر ‏ما تفيده وهذه شجاعة تحسب للمخرج ياسر سامى، ومعه ‏الكاتب عمرو سمير عاطف. ‏