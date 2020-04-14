سوسن بدر تستعد لبطولة أول مسلسل كرتون فرعوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والممثلة المصرية سوسن بدر، للمشاركة في بطولة أول مسلسل تحريك كرتون عن العصر الفرعوني، ومن المقرر أن يحمل المسلسل اسم “الفراجنة”.

ويشارك سوسن بدر، في بطولة العمل كل من سامى مغاوري وأحمد ماهر، محمد حماد، مروة عبدالمنعم، من إنتاج شركة بينش مارك، والكتابة لوائل سعد، وإخراج عبدالرحمن محمد، ومن المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل 2020.

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أحداث العمل تدور حول شخصية فرج الذي سافر بالزمن عن طريق الخطأ مع صديقه إلي عصر الفراعنة وقرر أن يُحدث بعض التغيرات على الحضارة الفرعونية التي علّمت العالم كله شتى أنواع الفنون والعلوم والآداب، وهذه التغيرات شملت كل مجالات الحياة، ابتداءً من اقحام القهوة البلدي وبسبب الكثير من التغييرات صار حتميًا أن يتم تغير اسمهم من الفراعنة إلي “الفراجنة” نسبةً إلي فرج مخُرب الحضارات.

وعلى جانب أخر، تشارك سوسن بدر فى دراما رمضان القادم 2020، بمسلسل “ونحب تانى ليه” مع ياسمين عبد العزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل “بخط الإيد” من بطولة النجم أحمد رزق، والذى كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى منه.