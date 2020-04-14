- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "إيمان أيوب" تعود إلى الساحة الفنية من جديد والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
تشارك الفنانة المصرية الشابة إيمان أيوب، في مسلسل "البيت الكبير"، بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم وطارق صبري.
وتعود "أيوب"، بهذا العمل إلى الساحة الفنية بعد غياب طال لفترة كبيرة وذالك بعد أن لمعت وتألقت في عدد من الأعمال التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجماهير ومنها "حياة الجوهرى".
وتجسد "أيوب" دور فتاة صعيدية تسمى "فاطمة" والتي تنتمي إلى أسرة "عبد الحكيم"، أبناء عمها الذي يسمى "عبد الله"، والمسلسل من إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي وإنتاج "إم أر جي".
وتستعد "أيوب" في هذه الأيام للمشاركة في ست كوم صعيدي ومسرحية استعراضية تشبه "علشان خاطر عيونك".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة المصرية "إيمان أيوب" تعود إلى الساحة الفنية من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.