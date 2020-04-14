للحد من إنتشار فيروس كورونا.. “أشباح” تخيف سكان إندونيسيا للبقاء في منازلهم

متابعة بتجـــــــــرد: أصبحت قرية كبوه الإندونيسية مسكونة بالأشباح مؤخراً إذ تقفز كائنات مرتدية بالكامل للأبيض لتفاجئ المارة ثم تختفي تحت ضوء البدر.

ويعود ذلك إلى نشر القرية لهذه الأشباح التي تقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تبقي السكان في منازلهم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة بشأن تلك المبادرة للترويج للتباعد الاجتماعي في ظل التفشي إنهم أرادوا أن يكونوا مختلفين وأن يشكلوا أثراً رادعاً.

لكن عندما بدأت تلك الأشباح في الظهور هذا الشهر كان لها تأثير عكسي، فبدلاً من أن تبقي الناس في منازلهم أخرجت بعضهم ممن لديهم فضول لرؤية هذا “الظهور” النادر.

فغير المنظمون منذ ذلك الحين طريقتهم وأصبحت دوريات “بوكونج” مفاجئة ويقوم متطوعون من القرية بدور الأشباح.