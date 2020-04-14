متابعة بتجـــــــرد: رغم مرور ساعات قليلة على طرحها، بدأ النجم اللبناني نادر الأتات يحصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. واقتحم الكليب قائمة الترند لأحدث الإصدارات الغنائية عبر “يوتيوب” في لبنان، حيث جاء ضمن أكثر 5 فيديوهات مُشاهدة على الموقع. أغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ. Advertisements واختار نادر الأتات إطلاق “يا تارك” على طريقة الفيديو الكليب في فكرة تعكس أجواء الأغنية من توقيع المخرج عادل سرحان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات يحصد أصداء “يا تارك” ويقتحم الترند في “يوتيوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.