“تيك توك دوك” يرسم الابتسامة على وجوه المرضى والأطباء في أمريكا

متابعة بتجـــــــــرد: أثبتت مقاطع الفيديو الطريفة التي ينشرها طبيب أمريكي لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي أنها الدواء المناسب لمئات الآلاف من المرضى والأطباء العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشكرونه لرفع معنوياتهم خلال أزمة فيروس كورونا.

واجتاح الدكتور جايسون كامبل (البالغ 31 عاماً) الذي سمي «تيك توك دوك» نسبة إلى اسم التطبيق الشهير، شبكات التواصل بمقاطع الفيديو التي نشرها، والتي تظهره هو وزملاءه يقومون بحركات رقص مختلفة.

وقال الطبيب المتدرب في التخدير بمستشفى جامعة أوريغون للصحة والعلوم إنه تأثر بالأصداء الإيجابية لمقاطع الفيديو التي نشرها من مستخدمي التطبيق، خصوصاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية بنيويورك، بؤرة وباء «كوفيد-19» في الولايات المتحدة.

Advertisements

وأوضح كامبل: «عندما تعمل في مجال الطب، ترى الكثير من الأمور الخطرة والمحزنة طوال الوقت، لذلك نحن نحتاج أيضاً إلى طريقة للمحافظة على سلامتنا العقلية وفرصة للابتسام أو الضحك، حتى لو لـ5 دقائق فقط من أصل 12 ساعة في اليوم».

وأضاف أنه بدأ بنشر مقاطع الفيديو لتشجيع المراهقين، لا سيما الشباب على تحقيق أحلامهم وإدراك أنهم أيضاً يمكن أن يصبحوا أطباء، إلا أنه سرعان ما انتشرت الفيديوهات على نطاق واسع ووصلت إلى جمهور من الواضح أنه في حاجة إلى بعض الأمور الإيجابية والترفيه خلال هذه الأوقات المظلمة.