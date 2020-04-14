يارا: جديدي ألبوم سيكون مفاجأة

متابعة بتجـــــــــرد: استضافت الحلقة التاسعة من برنامج “دبي كروز” (Dubai Cruise) على شاشة تلفزيون دبي، النجمة اللبنانية يارا، في حوار تطرق إلى العديد من الجوانب الفنية والإنسانية التي كشفت عنها للمرة الأولى في حوارها مع ميساء مغربي على متن اليخت.

وأجابت يارا في بداية الحلقة التي بثت (مساء الأحد 12 أبريل) على أسئلة فريق الإعداد، قائلة إنها خريجة المعهد العالي للموسيقى، وإن الملحن طارق أبو جودة هو توأم روحها الفكري والروحي، وإنها تمضي أغلب أوقاتها في المطبخ وأمام شاشة التلفزيون بعد أن تخلت عن الشعور بالوحدة، مؤكدة أنه من الممكن أن تقدم فكرة برنامج طبخ مستقبلاً، معترفة بمتابعتها لأعمال عادل إمام في السينما والتلفزيون، وحلمها تجسيد شخصية فنية لو أتيحت لها الفرصة بأن تكون ممثلة في يوم من الأيام، كاشفة أن 2020 هي سنة المفاجآت بامتياز، وأن آخر هدية قدمتها كانت لأبن اختها، وأول شيء ستقوم به في أقرب فرصة هو حضور مباراة لفريق برشلونة لكرة القدم.

لينتقل بعدها، صحبة ميساء للحديث عن مدينة دبي التي عاشت فيها أثناء طفولتها لفترة، معربة عن نيتها الانتقال للعيش بين دبي وبيروت في الفترة المقبلة، قائلة إن دبي تتميز على الصعيد الإنساني والحضاري باحترام الإنسان والقيم الإنسانية معربة عن رغبتها بالذهاب في رحلة صحراوية من دون أن تخفي محبتها للبحر والأجواء المفتوحة، كذلك سعادتها بالديو الغنائي الذي قدمته مع راشد الماجد، موجهة له تحية غنائية خاصة، معربة في الوقت نفسه عن حلمها بالغناء مع عبد المجيد عبد الله وتقديم أغنية جماهيرية ناجحة على اعتبار أنه فنان كبير ومن نفس المدرسة الفنية التي تنتمي إليها.

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واعترفت يارا بالأمان والراحة النفسية مع البحر الذي يشبه شخصيتها الإنسانية، متوقفة عن صفات الشخصية الحساسة التي رأت فيها الكثير من الجوانب الإيجابية التي تميز الفنان الحقيقي، واصفة شخصيتها بالهادئة والمتزنة بعيداً عن وصفها بالانطوائية، وأنها على استعداد للاعتزال مقابل الاستقرار والعائلة.

ورداً على سؤال ميساء مغربي حول قدرتها على الموازنة بين أعمالها الفنية وظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت يارا “لأني أعرف ما أريد، أركز على أعمالي سواء في مجال الغناء أو في أي جانب آخر، وأحب أن أشارك الجمهور اللحظات التي استمتع بها من دون أن أنسى الخطوط الحمراء في عدم التطرق إلى حياتي الشخصية والعائلية”.

وكشفت يارا في ختام الحوار عن تحضيرها لألبوم غنائي جديد سيكون مفاجأة جميلة للجمهور، متضمناً أغاني لبنانية ومصرية وخليجية إلى جانب أغنية مفردة بعنوان “غازلني زيادة” من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة، معربة عن نيتها عدم إقامة حفل زفاف باذخ، وإنما حفل عشاء بسيط يضم الأهل وبعض المقربين من الأصدقاء.