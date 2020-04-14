متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفل مباشرة من منزلها، لكل الأشخاص الذين يلازمون بيوتهم في الحجر المنزلي عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وكتبت مايا دياب في نص الدعوة التي وجهتها إلى المحجورين من خلال صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”: “انطروني الخميس الساعة ١٠ بتوقيت بيروت، و٩ بتوقيت مصر بحفل مباشر ومش عادي على يوتيوب! ناطرتكن”.
دعوة مايا دياب أشاعت جوًّا من البهجة، خصوصًا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي كانوا قد طالبوا الفنانين العرب إحياء حفلات لايف عبر مواقع التواصل الإجتماعي اسوة بالفنانين الأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب كانت قد طرحت في الأيام الماضية كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تعد المحجورين في منازلهم بليلة استثنائية.. هذا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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