توقع البيت الأبيض، الثلاثاء، زيادة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البيت الأبيض: "لو كنا اتخذنا إجراءات احترازية قبل زيادة تفشي الفيروس لأنقذنا المئات من الأمريكيين".

يأتي ذلك، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحقق تقدما كبيرا في المعركة ضد فيروس كورونا وهناك انخفاض في نسب المرضي الذين يدخلون المستشفيات".

وكان ترامب قد قد أعاد في وقت سابق، نشر هاشتاق على "تويتر" يطالب بإقالة كبير خبراء الأمراض في البلاد، أنتوني فاوتشي، ما أثار تكهنات حول علاقتهما.

واستخدم ترامب تصريحات أدلى بها الطبيب فاوتشي في فبراير/شباط كدليل على أن تقريرا حديثا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال إنه تباطأ في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، مجرد "أخبار كاذبة"، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وعندما سُئل مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، عن التقرير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اعترف بأن اتخاذ إجراءات أبكر كان يمكن أن ينقذ مزيدا من الأرواح.

Advertisements

وكانت المرشحة الجمهورية السابقة في الكونجرس، دانا لورين، انتقدت فاوتشي في تغريدة، وقالت إنه أخبر الناس في أواخر فبراير/شباط أنه "ليس هناك ما يدعو للقلق، وإنه (الفيروس) لا يشكل تهديدا للشعب الأمريكي بشكل عام. حان الوقت لإقالة فاوتشي".

وظهر فاوتشي على شبكة "إن بي سي نيوز" في 29 فبراير/شباط، وهو التاريخ الذي ذكرته لورين، وتحدث عن "تفش مجتمعي" لفيروس كورونا، الذي تفشى في ذلك الوقت، في إيطاليا والصين.

وسُئل فاوتشي آنذاك عما إذا كان ينبغي على الأمريكيين تغيير أسلوب حياتهم، فقال: "ليست هناك حاجة لتغيير ما تقوم به على أساس يومي"، لكنه قال إن ذلك يمكن أن يتغير.

والطبيب فاوتشي الذي يبلغ من العمر 80 عاما، عضو فرقة عمل الرئيس دونالد ترامب للاستجابة للفيروس، ويرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وعاصر الرؤساء الأمريكيين منذ رونالد ريجان.

وتحدثت تقارير عن أن ترامب قرر تمديد هذه التوجيهات بعد أن قدم فاوتشي بيركس عرضا قويا مع نماذج جديدة أظهرت أن 100 ألف أو 200 ألف شخص يمكن أن يموتوا، حسبما قال مصدر مطلع على قرار الرئيس.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 560 ألفا و433 إصابة بالفيروس، وأكثر من 22 ألفا و115 وفاة، بينما تعافى 32 ألفا و634 شخصا حتى صباح الإثنين.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الإثنين، إلى 115 ألفا و269، وبلوغ عدد المصابين نحو 1.87 مليون شخص، بينما تعافى 434 ألفا و54 شخصا.