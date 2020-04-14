حلا شيحة تقلد إيمي ودنيا سمير غانم وترد على الساخرين من شكلها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحا للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه بوجه نحيف وبدت أكبر سناً.

وقلدت حلا شيحا في مقطع فيديو الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، لتنهال عليها التعليقات والتي أجبرتها في البداية على الرد، لكنها لم تجب على باقي الأسئلة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، حيث قال متابعون:"شكلك متغير قوي ومخيف عملتي إيه في وشك.. البوتوكس مش حلو عليكي كنت حلوة طبيعي.. هما أسنانك حصلهم إيه، ومع كثرة التعليقات ردت حلا شيحا قائلة: "ده مكياج كوميدي والصورة والكاميرا هما السبب".

كما سخر آخرون من طريقة تقليدها للفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم، قائلين: "مش عارفه تمثلي ولا تجيبي خفة دمها ماتحوليش"، و"ايه ده مبتعرفيش تمثلي خالص كنتي أفضل بكثير في بداياتك"، "مش مقنعة نهائي يا حلا مثلي تراجيدي أفضل".

كما نشرت حلا فيديو آخر على موقع "تيك توك" وقامت خلاله بتقليد الفنانة دنيا سمير غانم في لقطة من مسلسلها "نيللي وشيريهان".

ونشرت فيديو ثالثا عن إعلان للسمنة، وجاءت تعليقات الجماهير ساخرة أيضا منها، حيث قال المتابعون: "بلاش تقلدي نيللي وشيريهان وقلدي اللمبي أحسن"، و"مش لاقيه غير لهفة الحلواني وتقليديها دي عبقرية"، و"مش نافعة كوميدي" و"ملامحك اتغيرت بعد عمليات التجميل".

يشار إلى أن حلا شيحة، أثارت تساؤلات عديدة بين الجمهور بشأن إمكانية عودتها لارتداء الحجاب مجددًا، بعد الكشف عن أحدث صورها عبر "إنستغرام".

Advertisements

ونشرت حلا صورة جديدة لها مع نجلها، عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: "أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".

كانت حلا شيحة قد تخلت عن حجابها في أوائل العام الماضي، وعادت إلى الفن بعد 12 عامًا من الاعتزال، ارتدت خلالها النقاب ثم الحجاب.

وعادت حلا إلى الفن في العام الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، والذي نال نسب مشاهدة مرتفعة.

وتشهد الفترة الحالية، نشاطًا فنيًا لحلا شيحة، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، بينما تواصل تصوير دورها في مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "دهب عيرة" بطولة يسرا وحلا شيحة وهنادي مهنى وعبير صبري وبيومي فؤاد وجومانا مراد وخالد أنور وخالد سرحان، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.