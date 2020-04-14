عايض يختار نوال الكويتية كنجمة الخليج الأولى.. وأحلام توجه له رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السعودي عايض، إنه نشأ على صوت الفنانة نوال الكويتية، موضحًا أنها دائمًا ما كانت تمدحه وتشيد بموهبته، لافتًا إلى أنه يعتبر نوال هي فنانة الخليج الأولى، عندما تم تخييره بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام.

ورغم تصريح عايض لم تغضب أحلام، كونه استطاع أن يكون ذكيًا في تصريحه فقال إنه أيضًا أنه معجب بوقفة أحلام على المسرح والكاريزما والأخلاق التي تتحلى بها إضافة إلى أن والدته تحبها وتسمع لها.

وزاد عايض في موقفه من أحلام، عندما حلّ ضيفًا ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، عندما كان في يديه وردتين من اللون الأحمر فأهدى أحلام واحدة والثانية لوالدته، وبعد هذا المقطع كان للفنانة الإماراتية رد فعل تجاهه.

وأعربت أحلام عن سعادتها باختيار عايض لها وإهدائها وردة حمراء ووضعها في الاختيار مع والدته، متجاهلة حديثه عن اختيار نوال الكويتية كنجمة الخليج الأولى، وكتبت تغريدة عبر حسابها تعليقًا على مشاركتها الفيديو فقالت: "الله يحفظك حبيبي ويحفظ لك غاليتك الوالده يارب أغلى وردة شاركتني فيها مع والدتك".

وكان قال الفنان السعودي عايض، إن هناك العديد من الفنانين الذين يتميزون بإحساسهم ولحنهم واختياراتهم للأغاني التي يطرحونها لجماهيرهم إلا أنه يرى نفسه فاق الجميع منذ بدايته في الفن وحتى الآن.

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وأوضح عايض، في تصريحاته عندما طُرح عليه بعض الأسماء لاختيار من ينافسه من بينهم، أنه نافس جميع المطربين وحاليًا ينافس نفسه، وكان من بين الأسماء المطروحة في السؤال: "إسماعيل مبارك، ناصر نايف، حقروص، فؤاد عبدالواحد، عيسى المرزوق".

وأضاف عايض: "ما في اسم من الأسماء المطروحة ينافسوني كلهم أصدقاء وإخوان بس أنا قاعد أنافس نفسي ونافست الجميع وتفوقت عليهم الآن ويس أسوي"، وقال إن أفضلهم على الساحة حاليًا هو فؤاد عبدالواحد، وتحدث عن ما يميز كلا منهم.

وافتعل عايض، حركة مثيرة للجدل عندما جاء الحديث عن ما يميز الفنان الكويتي عيسى المرزوق أمسك بزجاجة "مطهر" وقال: "بتطهر، ما أدري في شيء يميزه أم لا، ولكن المفروض ما ينحط مع هؤلاء الأساتذة".

واختار عايض خلال اللقاء التعاون مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ديو غنائي وذلك بعد أن تم تخييره بينها وبين الفنانة السعودية داليا مبارك، موضحًا أنه لا يقيس الأمر من منظور الأفضل صوتًا ولكن كجماهيرية.