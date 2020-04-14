مودل روز: الشاب الذي يظهر معي صديقتي.. والجمهور: تقصدين "مثلي"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفاشينيستا السعودية "مودل روز" عن صمتها وكشفت عن الشخص الذي يظهر معها دائمًا في الفيديوهات الخاصة بتمارين الرياضة، بعد التساؤلات العديدة التي وُجّهت لها من قبل المتابعين.

وقالت روز:"إن هذا الشخص ليس زوجي وليس بوي فريند، وإنما هو صديقتي وليس صديقي.. صديقتي".

وظهر في مقطع الفيديو أن الشخص سعيد جدًا بهذا الوصف، وتفاعل مع ما تقوله عارضة الأزياء التي تعيش في أمريكا، ملوحا بيده في إشارة إلى ترحيبه بالحديث.

وأكدت أنها لا تسكن معه، بل لوحدها، وإنما يجتمعان مع بعضهما بشكل دائم مثل الآخرين.

من جانبهم علق مغردون سعوديون عبر موقع تويتر على مقطع الفيديو بطريقة ساخرة، مشيرين إلى أن مودل روز تقصد أن تقول عنه "مثلي" .

وجاء في التعليقات: "موديل روز ما دري كيف تقول عن نفسها سعودية وهي بعيدة كل البعد عن مجتمعنا وعاداتنا"، وقال آخر: "يعني لما قلتي صديقتي خلاص كذا تبين توضحي انكم قراب من بعض لكن بطريقة ثانية".

وعلقت إحدى المغردات: "حرية شخصية هي حرة وما أحد بيتحاسب عن الثاني بالنهاية موديل روز عارضة أزياء وش تتوقعون يعني؟".

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وتسبب فيديو للفاشينيستا مودل روز مؤخرا في إثارة موجة من الجدل والغضب، بعد تداول مقاطع فيديوهات وصور عندما ظهرت بملابس رياضية وتمارس التدريبات مع هذا الشاب بطريقة غريبة.

وأظهر الفيديو روز وهي تقف بملابس رياضية فيما يتمدد شاب على الأرض، وأرشدت المتابعين على إحدى طرق ممارسة الرياضة وقامت بالقفز فوق الرجل مستندة بيديها على كرسي.

وتسبب الفيديو في موجة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تخطت الحدود وأنه كان بإمكانها ممارسة التمارين بطريقة مختلفة.

وتحظى الفاشنيستا السعودية المقيمة في أمريكا، باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على إنستغرام الذي تجاوز فيه عدد متابعيها 11 مليونا، مما خوّلها لتصبح وجهاً إعلانياً للعديد من المنتجات، وحضور الفعاليات العالمية.

يذكر أن مودل روز ولدت في السعودية وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي روزانا، عاشت موديل روز أو باربي الخليج كما هي معروفة طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض وعملت كعارضة أزياء وتطورت في مجالها بعد انتقالها إلى أمريكا.