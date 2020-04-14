هل أصيبت شبيهة أنجلينا جولي بكورونا؟..إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني سحر تبر، شبيهة الفنانة العالمية "أنجلينا جولي" من ظهور علامات على إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل سجنها الذي تمكث فيه منذ 6 أشهر، حيث تم نقلها من القاطع العام إلى الحجر الصحي داخل السجن، وفق ما أكده محاميها.

وأوضح المحامي بيام درفشان، لوكالة "فارس" أنه تم كشف أمر ظهور أعراض الإصابة على سحر تبر بعدما أكدت الأخيرة لوالدتها خلال اتصال هاتفي من داخل السجن، في وقت نفت فيه رئيسة سجن النساء في مدينة الري، جنوب طهران، إصابتها.

وكانت شبيهة أنجلينا جولي ، البالغة من العمر 21 عامًا، قد ألقي القبض عليها في شهر أكتوبر 2019، ووجهت لها السلطات تهمة "إهانة المقدسات، والتشجيع على الفساد".

ونشرت سحر تبر في ذلك الوقت صورًا تظهرها شبيهة بالنجمة العالمية، أنجلينا جولي، لكن بشكل غريب جدا حيث ادعت أنها أجرت عدة عمليات تجميل لتصبح على شكل الممثلة الأميركية، لتعود وتتراجع لاحقاً.

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وأعلن المحامي أن موكلته تواجه تهما خطيرة هي "الإفساد في الأرض" و"التشجيع على الانحلال" و"إهانة المقدسات" و"كسب المال غير المشروع"، وكل ذلك بسبب صورها ونشاطها عبر إنستغرام.

واعترفت سحر عبر مقاطع مسجلة أنها لا تشبه الممثلة العالمية أنجلينا جولي في الحقيقة، بل كانت تتلاعب بالصور عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها ولم تقم بأية عمليات تجميل.

كما كشف محاميها أن القضية تم تسليمها لقاض معروف بقساوته وتشدده، حيث وضعته الخارجية الأميركية على رأس قائمة منتهكي حقوق الإنسان في إيران، بسبب إصداره أحكاماً بالإعدام والسجن والعقوبات القاسية ضد ناشطين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وبثت القناة الثانية للتلفزيون الإيراني الحكومي في أكتوبر 2019، ما وصفتها بـ "اعترافات" سحر ، وأوضحت أن المدعي العام في طهران، اتهمها بـ "الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد". في حين قالت الفتاة في "اعترافاتها" إنها كانت تصمم الصور التي نشرتها خلال السنوات الثلاث الماضية باستخدام الفوتوشوب، لأنها كانت تريد أن تصبح مشهورة".