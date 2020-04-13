يوم حلو ويوم أحلى مع أيمن أبوالعطا .. في رمضان

يقدم الإعلامى والإذاعى المتميز أيمن عطية أبوالعطا برنامجه الإذاعى "يوم حلو ويوم أحلى" خلال شهر رمضان المبارك عبر أثير إذاعة صوت العرب.
ويستضيف البرنامج طوال الشهر الكريم مجموعة من الفنانين والمخرجين والصحفيين والدبلوماسيينوالرياضيين المصريين والعرب، يكشفون من خلاله عن تجاربهم الحياتية وذكرياتهم فى شهر رمضان، منهم المخرج محمد فاضل، وفيروز فلسطين المطربة عبير صنصور، والمطرب السوداني سيف الجامعة، والسفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون الإعلام، وعبدالحميد بسيوني نجم الزمالك والمنتخب السابق، وعماد الدين حسين.
يذاع البرنامج فى 7 مساء يوميًا على إذاعة صوت العرب في رمضان.
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