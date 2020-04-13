رام يطرح أحدث أغنياته "قد الحياة"

طرح المطرب رام أغنية جديدة تحمل عنوان "قد الحياة"، تضامناً مع مصابي كورونا، وكدعوة للتفاؤل في ظل الأحداث الراهنة بسبب انتشار فيروس الكورونا في جميع انحاء العالم.

في جميع انحاء العالم. وجاءت فكره الأغنية من خلال تعاونه مع الملحن الشهير بلال سرور، والشاعر ربيع السيوفي، ومنذ طرحها حققت العديد من التفاعل والانتشار بشكل جيد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

السيوفي، ومنذ طرحها حققت العديد من التفاعل والانتشار بشكل جيد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أغنية "قد الحياة" من كلمات ربيع السيوفي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

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