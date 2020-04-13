بعودة ادريانو وهمام .. هنيدي والسقا في كواليس برنامج رمضان

نشر النجم محمد هنيدي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر هنيدي من خلالها مع النجم أحمد السقا، في كواليس برنامج إغلب السقا، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.

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ومازح هنيدي، السقا قائلًا: عودة ادريانو وهمام في برنامج اغلب السقا .. السقا قعد يتحايل عليه اسيبه يفوز

عشان مابوظش البزنامج.

يذكر أن النجمين محمد هنيدي وأحمد السقا شاركا سابقًا في بطولة فيلم همام في أمستردام، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة كل من محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، طارق عبدالعزيز، أيمن الشيوي، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني رمزي، نادين محمد، أحمد

بهلول، شروق بهلول، بول يانسن، موناليزا، منحة زيتون، محمود البنداري، محمود عبدالغفار، أحمد طلبة، ياسر السوداني، عمر نجيب، نسرين يوسف، سليمان عيد، حسن الهلالي، شادي صبري، محمد هشام، توم يانسن، سمية حسن، اميل وليم، انجر فان هايست، أستر ليندرتس، ايزابيل أريسمان، يحيى زكريا، عبدالمنعم رياض، نسرين سعيد، هند محمد، يوسف إسماعيل، أسامة أبو الخير، إنعام سالوسة، عثمان عبدالمنعم، باسل شحرور، محمد يوسف، مصطفى بكرى، عصمت محمود، صبري سعد، حسام الأشقر، سعيد حامد.