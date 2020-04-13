فى ٢٤ ساعة.. جيشنا الأبيض لحسن شاكوش تتجاوز المليون مشاهدة

تصدرت أغنية "جيشنا الأبيض" لطرب المهرجانات حسن شاكوش "1" تريند، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وذلك بعد أقل من 24

ساعة على طرحها، واستطاعت الأغنية أن تتجاوز المليون مشاهدة.

وكان قد أطلق "شاكوش"مساء، امس، أغنية تحمل

عنوان "جيشنا الابيض" كنوع من أنواع الدعم للأطباء، هؤلاء الذين يتصدون لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

أغنية "جيشنا الأبيض" من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.