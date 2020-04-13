عيسى المرزوق يطرح "الحمد لله" باللهجة المصرية

طرح نجم ستار أكاديمي عيسى المرزوق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان "الحمدلله"، وذلك على تطبيق الأغاني الأشهر عالمياً "أنغامي"، ومن المقرر طرحها على اليوتيوب خلال الأيام القادمة. طرحها على اليوتيوب خلال الأيام القادمة. أغنية "الحمد لله" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع أمدي جبر. توزيع أمدي جبر. يذكر أن المطرب الكويتي عيسى المرزوق، قدم العديد من الأعمال الفنية الخاصة به، وكان من بينها :"قنابل"، و"ثامن عجيبة"، و"اخر حبه"، و"تعبت حيل"، و"فوبيا"، وغيرها من الأعمال الأخرى.

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