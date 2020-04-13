فيديو.. بيكي جي تطرح أحدث كليباتها They Ain't Ready

طرحت الفنانة العالمية بيكي جي، أحدث كليباتها الذي يحمل اسم They Ain't Ready، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية بيكي جي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان TE SUPERÉ، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. جي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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