في هذا الموعد .. هوس يقابل جمهوره لايف

كشف هوس باند عن موعد لقاء جمهوره لايف على إنستجرام، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
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ومن المقرر أن يقابل هوس جمهوره
يذكر أن هوس باند طرح مؤخرًا أغنية كل، وهي من ألبوم بطل خارق، والمقرر طرحه قريبًا.
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