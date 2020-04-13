فن ومشاهير

في هذا الموعد .. هوس يقابل جمهوره لايف

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كشف هوس باند عن موعد لقاء جمهوره لايف على إنستجرام، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

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ومن المقرر أن يقابل هوس جمهوره

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غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، مشيرًا إلى أنهم اشتقوا إلى جمهوره، قائلًا: وحشتونا قوي .. هنقابلكم بكرة .. لايڤ الساعة 11 بليل على الإنستجرام .. وهنتكلم أكتر عن ألبوم بطل خارق .. اكتبوا أسئلتكم هنا وهنرد عليها.

 

يذكر أن هوس باند طرح مؤخرًا أغنية كل، وهي من ألبوم بطل خارق، والمقرر طرحه قريبًا.

 

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