تراند اليوم : جنون التريند .. أغنية جديدة لحمادة هلال لمواجهة الكورونا – فيديو

طرح الفنان حمادة هلال، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “متونسين”، عبر القناه الرسمية الخاصة بـ ام بي سي مصر، على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “مهما الدنيا بتقلب وشها عادي جاريها .. اما تحس ان الايام تشبه بعضيها .. خليك فاكر ربك قادر .. وحده يهون وحياتنا هيحميها .. خلينا كدة متونسين ببعض .. هزرنا حبة طب اللي جاي جد .. خليك في البيت وبلاش تروح لحد .. وان جالنا ضيف نبنيله حيطة سد”.

“متونسين ببعض” على قنوات ام بي سي، من كلمات سلمى رشيد، ومحمد البنداري، والحان حمادة هلال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وانتاج ام بي سي.