تراند اليوم : بسبب الكورونا .. العنتيل ” سعد لمجرد ” هينزل أدعية لزوال الفيروس – اتفرج

نشر الفنان سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اغنيته الجديدة و هى عبارة عن دعاء يتمنى فيه انتهاء الازمة وزوال الوباء “فيروس كورونا”.

وعلق سعد لمجرد على الفيديو بكلمة واحدة وهى اسم الاغنية “يا الله”.

وتلقى سعد لمجرد العديد من التعليقات الايجابية على الاغنية متمنين ان تنتهى هذه الازمة المرضية التى اصابت العالم اجمع.

وكان نشر سعد لمجرد، صوة جديدة له عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا : “يا رحمان ارحمنا ، يا غفار اغفر لنا ، يا لطيف الطف بنا يا الله .. الله_يحفظ_بلادنا_وبلاد_المسلمين_من_كل_مكروه #الله_يحفظ_البشرية الله_ينصر_سيدنا”.

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بينما كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن المواقف التي ندم عليها متحدثا عن أزمته الأخيرة والتي تم اتهامه فيها باغتصاب فتاة والقبض عليه لفترة بفرنسا.

وقال سعد لمجرد في أول ظهور إعلامي له عبر أحد البرامج التليفزيونية : لا أعرف الندم ولكن أتعلم من أخطائي.

وأضاف سعد لمجرد قائلا : لابد أن أكون مسؤولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة الشهرة والنجاح حيث تحرمك من فعل كثير من الأمور وأتصور أنها تجربة أفادتني أكثر على المستوى الشخصى.