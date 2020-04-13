تراند اليوم : شابوو يوسف الشريف .. البرومو الرسمي لمسلسل “النهاية” عاااالمي – اتفرج

طرحت شركة سينرجي البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل “النهاية”، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، وينافس من خلاله في موسم رمضان 2020.

مسلسل “النهاية” تدور أحداثه حول كره بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

ويشارك إلى جانب يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ وغيرهم ومن إخراج ياسر سامي.